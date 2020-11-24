شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة العريش يؤكد على ضرورة استعادة الشراكة بين الجامعة ومحافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش على ضرورة استعادة الشراكة بين الجامعة ومحافظة شمال سيناء.. موجهًا الشكر للمحافظ على الدعم المستمر والمساندة الدائمة للجامعة وتلبية احتياجاتها ومطالبها .

وأشار خلال مجلس الجامعة الذي عقد برئاسة، وبحضور الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات إلى سلامة الجامعة وانتظام العملية التعليمية بها.. مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية واتباع كافة الاجراءات من أجل سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين .

وأعلن أن الوضع آمن بالجامعة بالنسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وكافة رواد الجامعة.. حيث يتواجد رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها، وأن هناك متابعة مستمرة لكافة كليات ومنشآت الجامعة لانتظام عملية الدراسة وفقا لنظام التعليم الهجين المتبع بسبب ظروف كورونا.. مع متابعة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات على الجميع من ارتداء الكمامات ومراعة التباعد الاجتماعى، وأن رجال الأمن والعاملين المختصين يقومون بمراعاة ذلك بكل دقة ويتم تطبيقه على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعامين وجميع الرواد، وأن هناك تعليمات مشددة وتوصيات بتطبيق ذلك على الكافة وجميع منسوبى الجامعة .

وأشار إلى قيامه شخصيًا بمتابعة تنفيذ ذلك وتطبيقه على الجميع، والمرور على جميع الكليات والمدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمتابعة تطبيق التعليمات واتباع الاجراءات الاحترازية، وكذا متابعة تطهير المبانى الجامعية وتعقيم المنشآت .

وأكد على اصدار تعليمات مشددة للمسئولين بجميع كليات الجامعة بعدم تواجد أي مخلفات بها أو حولها حرصا على النظافة والصحة العامة.. مشيرًا إلى وجود برنامج مع الصحة لتطهير وتعقيم كليات ومنشآت الجامعة دوريا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا .