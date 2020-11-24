شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات مستقبل وطن المنيا»: ازدحام الناخبين أمام اللجان الخاصة ببلاد المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، برئاسة النائب زين الاطناوى، أمين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبدالقوى، أمين مساعد تنظيم المحافظة، ازدحام الناخبين امام اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا في اليوم الثاني لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب. وشهدت الدوائر الخمس التي تجرى الانتخابات فيها على 15 مقعد إقبالًا كبيرًا من الناخبين خاصة في بلاد المرشحين، ويبلغ عدد اللجان في جولة الإعادة 1021 لجنة فرعية موزعة على 474 مقراً انتخابياً بجميع دوائر المحافظة.

ورصدت غرفة العمليات وجود اقبال كثيف من الناخبين على صناديق الاقتراع بمعظم اللجان، وارتفاع الاقبال والتزاحم بجميع قرى مرشحين الحزب وتصدر المرأة وكبار السن للمشهد، وشهدت اللجان الانتخابية تزايدا وإقبالا كثيفا من الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم قبل موعد غلق اللجان.