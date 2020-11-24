شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تحصين 24422 طائراً من الأمراض الوبائية واستمرار الرقابة على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بالإضافة لحملات رقابية على الأسواق، لضبط المخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 24422طائر، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلى تطهير 5 أسواق، و9 رياشات، ومعاينة مزرعتين، وسحب 10 عينات ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج تصاريح نقل طيور، بإجمالي 0400 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وقال عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

وعلى جانب أخر تمكنت ‫ حملة مديرية الطب البيطري، ‫برئاسة الدكتور وليد شاهين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، ورؤى العيسوى، رئيس قسم التجارة الداخلية، ومحمد المرسى، ومحمد عاطف، مفتشي الرقابة التموينية، من ضبط 30كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر شدد محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.