شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنفيذ قرارات غلق المحلات بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع انه تم اليوم تنفيذ حملة لغلق المحلات المخالفة والصادر لها قرارات غلق اداري لعدم استيفائهم شروط السلامة والترخيص بنطاق قرية جنزور. وطالب رئيس مدينة بركة السبع أصحاب المحلات غير المرخصة بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات الترخيص طبقا للقانون وحرصا على الصالح العام. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لتنفيذ قرارات غلق المحلات بدون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.