شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم عدد من المدارس بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن استمرار عمليات التطهير والعقيم لمختلف المنشآت والمصالح الحكومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء على تطهير وتعقيم مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات عن طريق وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش.

وشدد شوكة على الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية واستخدام القفازات أحادية الاستخدام وتطهير الأدوات الشخصية واستمرار غسل الأيدي وعدم التواجد في الأماكن المغلقة.