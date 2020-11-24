شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملة إزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية بحي العرب ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب ببورسعيد، اعمال الحملة المكبرة لليوم الثاني على التوالي حسب خطة العمل الموضوعة بمتابعة محمد خلف سكرتير الحي وقيادة محمد الجيار مدير الإشغالات بالتنسيق مع إدارة الإعلانات والتنسيق الحضاري بالمحافظة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والغير حضارية وخصوصآ المعلقة على أعمدة الإنارة والتى لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ما يقرب من ( ١٥٠ ) إعلان يوميآ مخالف بشارع ٢٣ يوليو والشوارع المجاورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة الإعلانات مع إستمرار عمل اللجنة المشكلة للتأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق الحي

وفى سياق متصل أكد رئيس الحي على قيام قسم الإنارة العامة بالحي بعمل الصيانة الدورية اللازمة لأعمدة الإنارة،

مع إستمرار حملات الإشغالات على مدار اليوم للتصدى لإزالة جميع التعديات والمخالفات حفاظاً على حقوق الدولة والمورطن والمظهر الحضارى للحى