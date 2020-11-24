شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اليوم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة إجتماعاً بوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والسيد مدير الإدارة العامة لشئون الطلاب، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بشئون التعليم والطلاب. وتناول الاجتماع :الموافقة على الجداول الخاصة بمحاضرات الطلاب في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعة بناء على موافقة المجلس الأعلي للجامعات . كما تم الموافقة على الخطة الزمنية لبدء أمتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لما قرره المجلس الأعلي للجامعات . الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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