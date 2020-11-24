شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء ينفي تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ليس هناك تعطيل للدراسة في مدارس المحافظة والخطاب المتداول علي صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة.

أشار رضوان إلي إنتظام الدراسة في مختلف مدارس المحافظة دون أي تعطيل..مشيرًا إلي قيامه بتفقد انتظام الدراسة في عدد من مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية.

وكانت صفحات التواصل الإجتماعي تداولت خطابًا منسوبًا للتربية والتعليم بشمال سيناء يفيد بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما نفته المديرية.