شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة التثقيفية حول قضايا الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية أوقاف الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة، أقيمت اليوم الدورة التثقيفية الواحدة والأربعون في ” التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية والمواطنة ” لأئمة وزارة الأوقاف بالمركز الثقافي بمسجد الإمام محمد عبده بحي وسط بالإسكندرية، حاضر فيها الدكتور عبدالرحمن نصار ،وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتورة عبير حاتم ،أستاذ الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة آمال إبراهيم ،مدير تنظيم الأسرة بوسط الإسكندرية، والأستاذ صفوت سعد ،مدير فرع المجلس القومي للسكان بالإسكندرية، والشيخ محمد عثمان البسطويسي ،منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، وبحضور الشيخ محمد خشبة ،وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالمديرية، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وفي محاضرته أكد د.عبدالرحمن نصار ،وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، أن تنظيم الأسرة مطلب شرعي لا حرج فيه فقد كان الصحابة (رضي الله عنهم) ينظمون بطريقتهم، يقول سيدنا جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) :” كنا نعزل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والقرآن ينزل فلم ينهنا ”، وظل الأمر على ذلك حتى اكتشف الأطباء والعلماء وسائل تنظيم الأسرة الجديدة، حتى تسترد الأم صحتها وعافيتها بين الحملين، مبينًا أن الثمرة من الزواج الذرية الطيبة والصالحة، وذلك بحسن تربية الأبناء وتعليمهم، وإعداد جيل قوي تعول عليه الدولة في ابتكار كل ما هو جديد، وليست الكثرة مطلوبة لذاتها، يقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ): ” يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ “.

وخلال محاضرتها أكدت د. عبير حاتم ،أستاذ الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن فيروس كورونا هو أحد أنواع الإنفلونزا الموسمية، ولكنه أكثر سرعة وانتشارًا منها، مبينة أن مضاعفات فيروس كورونا عنيفة، وأعراضه كثيرة ومتنوعة، وينتقل عن طريق الرزاز المتطاير من الفم أو الأنف، وعن طريق اللمس للأجسام الصلبة والتي قد يلامسها الشخص المصاب، وحتى نتجنب الإصابة ونقي أنفسنا ينبغي اتباع النصائح الطبية، والالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيدة بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها وزارة الأوقاف في المساجد من خلال التباعد الاجتماعي، واستعمال الكحول المطهر للأيدي، واستخدام المصلى الشخصي وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، وأن التعامل الأمثل مع كورونا هو علاج الأعراض بدون الاعتماد على المضادات الحيوية، كما يجب الاهتمام بالتغذية السليمة وأخذ العلاج المناسب بانتظام .