«آثار الإسكندرية»: رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه جرى رفع المخلفات من المنطقة المحيطة بصهريج الباب الأخضر الاثري اليوم الثلاثاء حفاظا على المظهر الحضاري اللائق للموقع حول الصهريج، وذلك بعد انتهاء المنطقة خلال الأسبوع الماضي من جميع أعمال رفع المخلفات وتنسيق الحدائق بصهربج بن بطوطة.

وأضاف "متولي" في بيان، الثلاثاء، أن المنطقة أنشأت قبل ذلك سور يهدف إلى حماية الصهريج من أي تعديات أو القاء اكوام القمامة حوله، مشيراً إلى أنه جرى الكشف عن الصهريج في عام 1996 وأن السور يأتى في اطار خطة الوزارة لتطوير الموقع بالكامل.

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)

"اثار الإسكندرية": رفع المخلفات المحيطة بصهريج الباب الأخضر (صور)