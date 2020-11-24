شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس«الصرف الصحي» بالإسكندرية: مخطط لإضافة 1.3 مليون متر مكعب/ يوم لطاقة المحطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المخطط أن يصل إجمالي الطاقة المضافة للمحطات المتوقع إنشاؤها حتى عام 2042 إلى 1.3 مليون متر مكعب/ يوم.

وأوضح أن إجمالي الطاقة التصميمية الحالية لمحطات المعالجة تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب/ يوم، مشيرا إلى أن الشركة تضم 20 محطة معالجة، و180 محطة رفع، وخطوط طرد تصل إلى 305.80 كم، إلى جانب شبكات تمتد أطوالها إلى 3625 كم، ومطابق تصل إلى نحو 105 آلاف مطبق، وحوالى 33 ألف شنيشة على مستوى المحافظة، فضلاً عن 68 مصباً.