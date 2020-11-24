شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الوعى هو اللقاح الحقيقى للتعامل مع فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن أجهزة الدولة قامت بعمل رائع في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس السيسى أن جهود مصر في مواجهة كورونا لاقت ترحيبا من الجميع، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ودعا الرئيس السيسى المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات كورونا في تزايد، مؤكدا أن الوعى هو اللقاح الحقيقى للتعامل مع فيروس كورونا.

وسجل الرئيس السيسي، التقدير والاحترام للأطقم الطبية لجهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس السيسي، أن فيروس كورونا مازال موجودا، مشددا على ضرورة الالتزام ب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تعاملت بشكل هادئ ومتوازن في مواجهة وباء كورونا .