شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: التعامل مع أزمة كورونا بشكل متوازن.. ونشهد زيادة في الإصابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم التعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ البداية بشكل متوازن.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمة للمصريين حول فيروس كورونا، أن «وباء كورونا مازال متواجد والحرص لابد أن يكون مستمرا، ومن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا».
وتابع الرئيس :«عندما اضطررنا لإدارة الموجة الأولى تم اتخاذ إجراءات كثيرة ولن نكرر الإجراءات الاحترازية إلا بتعاون المصريين واأتباع الإجراءات الاحترازية على محمل الجد»، مضيفًا: «نشهد زيادة في حجم الاصابات في مصر وهذه الزيادة تبعث لنا رسالة باتباع الإجراءات الاحترازية».
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الوضع في مصر
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اصابات
113,381
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تعافي
101,981
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وفيات
6,560
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