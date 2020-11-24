شكرا لقرائتكم خبر عن سرس الليان: تطهير غرف الأمطار والتأكد من كفاءة ماكينات شفط المياة استعدادا لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام محمد شديد، نائب رئيس مدينة سرس الليان بالمنوفية، بمتابعة كفاءة ماكينات شفط الأمطار والتأكد من جاهزيتها علي الطبيعة. كما تم تطهير غرف المطر بنطاق المدينة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء. يأتى ذلك قى إطار استعداد مجلس مدينة سرس الليان لاستقبال قصل الشتاء. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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