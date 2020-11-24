الرئيس السيسى: أسجل تقديرى للطواقم الطبية والحكومة على أسلوب إدارة أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن جهود مصر فى مواجهة كورونا لاقت ترحيبا من الجميع، موضحا أن وعى المواطن هو اللقاح الحقيقى لمواجهة مخاطر كورونا. وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بحضور رئيس الوزراء ووزيرة الصحة: أسجل تقديرى للطواقم الطبية والحكومة على أسلوب إدارة أزمة كورونا.

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