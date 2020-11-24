شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: عمل رائع من أجهزة الدولة بملف كورونا.. والوعى هو اللقاح الحقيقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أجهزة الدولة قامت بعمل رائع في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس السيسى أن جهود مصر في مواجهة كورونا لاقت ترحيبا من الجميع، مؤكدا أنه تم مناقشة كافة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ودعا الرئيس السيسى المصريين للحذر و الحيطة لأن إصابات كورونا في تزايا، مؤكدا أن الوعى هو اللقاح الحقيقى للتعامل مع فيروس كورونا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.