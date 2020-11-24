وزيرا النقل المصري والسوداني يبحثان دراسة الجدوي للربط السككي بين الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أعمال الجمعية العموميةلهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة.

تناول الاجتماع سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية، حيث تم التأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلي 1500 طنمتعددة الأغراض (ركاب – بضائع ) بدلًا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجياً، وأن تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار.

تشمل الدراسات الأولية لإنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر، واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية وخاصة الحبيسة تمهيدا للطرح على المستثمرين بالاضافة الى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن معرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard كما تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة انواعالاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومةالنقل متعدد الوسائط . بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.

وأكد وزير النقل أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصروالسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقلالبضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية،مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.

ومن جانبه أكد المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بينشعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع علىخدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

وفي السياق ذاته عقد وزيرا النقل المصري والسوداني اجتماعاً لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديدوخاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاونبين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.

كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مروراً بالسودان، ليكون بوابة للتجارةبين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية.​