"الملاحة الجوية": تجديد اعتماد الأيزو بالشركة لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن الكابتن إيهاب محيي، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمدة 3 سنوات، وهو الاعتماد الخاص بمطابقة معايير واجراءات جودة النظام الإداري بالشركة، ويتضمن جودة خدمات المعلومات الملاحية، والخدمات الخاصة بضبط الحركة الجوية وتسهيلات هندسة الملاحة الجوية.

من ناحيته، قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن منظومة الملاحة الجوية المصرية من أحد اهم مكونات الطيران المدني المصري، وحققت نجاحات بمختلف التخصصات لكفاءة نظام العمل ، وتطبيق المعايير الدولية داخل تخصصاتها.

وقدم محروس التهنئة لجميع العاملين بالشركة على مجهوداتهم في الحفاظ على مطابقة ومجهودهم المستمرة.