مطار القاهرة ينفي إصابة رئيس الشركة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، إصابة المحاسب مجدي إسحاق رئيس الشركة بهبوط شديد وارتفاع بنسبة السكر بالدم.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن إصابة إسحاق جاءت بعد عقده عدة اجتماعات، وقيامه بمجهود شاق أثناء العمل.

وشددت الشركة على أن إسحاق لم يصب بڤيروس كورونا ولم يعزل منزلياً كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية.

وقالت الشركة إنه ليس هناك أي اشتباه في الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وكان يعمل على أكمل وجه إلا أنه اصيب نتيجة المجهود الكبير.