حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل شقيقته وطعن زوجة أخيه في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقته والشروع في قتل زوجة شقيقه.

تلقى العميد طرق حمزة رئيس قطع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة ومصابة.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش الغرب والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة.

معاينة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، كشفت عن مقتل فتاة بـ 4 طعنات بمنطقة الصدر على يد شقيقها "عاطل" والذي اعتدى أيضا على زوجة شقيقه التي تتلقى العلاج بالمستشفى.

وتوصلت التحريات إلى وقوع مشادة كلامية بين المتهم وشقيقته بسبب خلافات أسرية، فقتلها ثم سدد طعنات لزوجة أخيه لدى تدخلها لمنعه.

وتمكن النقيبان أيمن سكوري وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبط لمتهم بعد هروبه من مسرح الجريمة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة.