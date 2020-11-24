بالفيديو.. انتشار أمني لتأمين جولة الإعادة بانتخابات البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الأمن انتشارها، اليوم الثلاثاؤ؛ لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب (المرحلة الأولى) وذلك بمشاركة قوات التدخل السريع؛ للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لأي محاولة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

كما شاركت دوريات النجدة لمتابعة الحالة الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية والشوارع لبث الطمأنينة لدى المواطنين على مدار اليوم.

وفعلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دور الأكمنة الثابتة والمتحركة وتعزيز قوات تأمين المنشآت الحيوية.