محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في 113 طعنًا على نتائج المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت الأحكام ما بين الرفض وعدم قبول الدعاوى وإحالة بعضها لمحكمة النقض.
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قضت بإحالة بعض الطعون لمحكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض وإحالة للنقض.. الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا على نتائج انتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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