رفض وإحالة للنقض.. الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا على نتائج انتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في 113 طعنًا على نتائج المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب.

وجاءت الأحكام ما بين الرفض وعدم قبول الدعاوى وإحالة بعضها لمحكمة النقض.

واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قضت بإحالة بعض الطعون لمحكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن.