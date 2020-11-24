شكرا لقرائتكم خبر عن «صرف الإسكندرية» حول «أزمة الأمطار»: «النمو العشوائي» أضاف أحمال أكثر من قدرة المحطات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هناك تحديات تواجه منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، أبرزها وجود توسعات رأسية وأفقية خلال السنوات العشر الأخيرة حملت المنظومة بأحمال إضافية عن القدرات التصميمية.
وأضاف نافع، أن من ضمن تلك التحديات أيضا، النمو العشوائيّ والتجمعات القروية غير المخططة، والتي تعاني من انخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية بها، إلى جانب تقادم منظومة الصرف الصحي من شبكات، ومجمعات، ومحطات رفع، إلى جانب عدم توافر التمويل الكافي لأعمال الإحلال والتجديد مرتفعة التكاليف.
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