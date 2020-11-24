شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 491 شابًا بينهم 5 من ذوي القدرات في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 491 شاباً، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2282 شابًا.

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر، وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أكتوبر الماضي، قامت المديرية باستخراج 435 شهادة قياس مستوى مهارة، و311 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 232 شكوى عمالية، تم تحويل 23 منها للقضاء، و209 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وقال إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 72 ألف جنيه لـ 22 عاملا، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ مليون و588 ألف جنيه لـ 3176 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا، وبحث 10 شكاوى فردية، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 108 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة.