شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، وذلك لمتابعة أعمال تطوير شارع فريد ندا لدفع الأعمال، وإبداء الملاحظات ضمن خطه المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها للنهوض بها حضاريا وجماليا لتليق بعاصمة القليوبية وباهلها والمترددين عليها من المحافظات الاخري.

وتفقد المحافظ ورئيس الجهاز اعمال كشط الطريق وصب الجزيرة الوسطي تمهيدا لرصفها بالانتر لوك وتركيب اعمدة الانارة حيث ابدي المحافظ عدد من الملاحظات بخصوص تعديل مساحات بعد الارصفة سواء الجانبيه أو بالجزيرة الوسطي. كما كلف المحافظ بالتنسيق التام مع المرور في حالة تعديل أي محاور مرورية بالشارع أو في حالة انشاء فتحات جديدة لتتماشي مع السيولة المرورية.

واكد المحافظ خلال تفقده الشارع ان التطوير يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية ومراعاة الشكل الجمالي وتحويل شارع فريد ندا مطالبا المواطنين بالتحمل قليلا حتي يتم الانتهاء من اعمال التطوير الذي بدأته المحافظة من اجل الصالح العام والتيسير عليهم والحفاظ على ممتلاكاتهم.

ومن جانبه اكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري انه سيتم تكثيف العمل بالشارع وزيادة نسب التنفيذ والعمل بالتوازي في عملية الرصف حتي يتم الانتهاء من جميع الاعمال وسيتم ملافاة جميع الملحوظات التي تم التنبيه عليها خلال الجولة مطالبا مدير المشروع بالتواجد دائما بالموقع لتسيير الاعمال والتواصل بشكل مستمر لتذليل أي عقبات.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس الجهاز واستشاري المشروع والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة.

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها

محافظ القليوبية ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى يتفقدان أعمال تطوير شارع فريدا ندا ببنها