شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية: «الطلمبات الحبشية» و«الوصلات الخلسة» تؤدي إلى تلوث مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الاجتماع الدوري لقطاع المعامل والجودة بالشركة برئاسه دكتور على راضوان ومديري معامل المياه والصرف الصحي بالشركة.

وفى مستهل الاجتماع أشار المهندس مصطفى مجاهد إلى أهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لجودة المياه كأولى أهداف الشركه وتحقيقا لرؤيتها المعلنه ودور معامل مياه الشرب في رفع كفاءة محطات التنقيه وما تم من اجراءات لتأهيل معامل الصرف الصحي لرفع كفاءة محطات المعالجة، مؤكداً انه في إطار الاهتمام بضبط جودة مياه الشرب، تسعى الشركة لإنتاج كوب مياه صحى وآمن طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

واستعرض مجاهد خلال الاجتماع متابعة مراحل التنقية المختلفة بالمحطات وكذلك المعمل الخاص بكل محطه بهدف الاطمئنان والتأكد من عمل تلك المراحل بالشكل الصحيح ومتابعة دور معمل التحاليل ومراقبة جوده مياه الشرب وانظمه سحب العينات وعددها ومناقشه الخطه الشهريه الخاصه بالمعامل وما ورد بإستبيان جهاز تنظيم مياه الشرب وبنود تقييم الاداء المعملي لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة، ورفع كفاءة المحطات.

وفي سياق اخر نوه رئيس الشركة أن تلوث مياه الشرب يرجع إلى بعض سلوكيات المواطنين الخاطئة بتوصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية للشركة بشكل عشوائي، ومدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان في حالة استخدامها كمياه للشرب وتعديهم على الخطوط الرئيسية وتركيب ” توصيلات خلسه” بدون تصريح بالإضافة إلى تصريف بعض النوادي والأبراج السكنية مخلفاتهم في مياه النيل ويتم تحرير المحاضر ضدهم .