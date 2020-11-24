شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب»: جاهزون للأمطار والبناء المخالف في العشوائيات سبب المشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة سبق وأن استعدت لمياه الأمطار، وتم التأكد من جاهزية الشركة لموسم الأمطار.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، أن نسبة الأمطار هذا العام غير معلومة، ولا يستطيع أحد التنبؤ بها، وتم حل جميع مشكلات مياه الأمطار الأخيرة في أقل من ساعتين.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها مناطق عشوائية كبيرة، ومباني مخالفة، وهذا كله أدى إلى التحميل على الشبكة بمياه كبيرة، وهو ما أدى إلى وقوع المشكلات الأخيرة.

وأشار إلى أن حل تلك المشكلات يحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرة.

ولفت خلال حديثه إلى أن تقوية المعدات، إحدى الحلول لمواجهة تلك الأمطار، تحديدا في الإسكندرية، في الأماكن التي حدث فيها تجمعات للمياه. موضحا أن العبئ الكبير كان في المناطق العشوائية، التي تم فيها البناء بشكل مخالف.