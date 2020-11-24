مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة تشيد بالإقبال النسائى على الانتخابات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، باقبال السيدات على الادلاء بأصواتهن في الانتخابات خصوصًا في نهاية اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة.

وأكدت مقررة المجلس القومى للمرأة عدم تلقى غرفة عمليات متابعة الانتخابات أى شكاوى بوجود مشاكل تعرقل مسار انتخابات الإعادة فى محافظة البحيرة.

وأضافت رشاد بأن لجان المجلس التى تتابع العملية الانتخابية رصدت اقبالاً كبيرًا من السيدات على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات خصوصًا في قرى محافظة البحيرة بما يعكس وعى المرأة المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة تشيد بالإقبال النسائى على الانتخابات

مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة تشيد بالإقبال النسائى على الانتخابات

مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة تشيد بالإقبال النسائى على الانتخابات

مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة تشيد بالإقبال النسائى على الانتخابات

مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحيرة تشيد بالإقبال النسائى على الانتخابات