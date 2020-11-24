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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب في محافظة الإسكندرية، في مساكن السكة الحديد بالقباري، وذلك استجابة للشكاوي على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من وجود تجمعات لمياه الأمطار داخل عدد من الشقق السكنية الأرضية والتي تنخفض عن مستوي الأرض. ووجهت رئيس الحى الجهات المعنية بالحي ومسؤولي صرف صحي غرب بتواجد سيارات شفط المياه بالمساكن، وإزالة أسباب الشكوي وشددت بضروره الاستجابة الفورية لأى شكوي تخص المواطن . حي غرب ليستجيب لشكاوي أهالي مساكن السكة الحديد بالقباري حي غرب ليستجيب لشكاوي أهالي مساكن السكة الحديد بالقباري حي غرب ليستجيب لشكاوي أهالي مساكن السكة الحديد بالقباري حي غرب ليستجيب لشكاوي أهالي مساكن السكة الحديد بالقباري حي غرب ليستجيب لشكاوي أهالي مساكن السكة الحديد بالقباري حي غرب ليستجيب لشكاوي أهالي مساكن السكة الحديد بالقباري

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