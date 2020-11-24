شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: أتمنى كأس أفريقيا للأهلي.. والخطيب أعظم من لمس الكرة في القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال «آل الشيخ»، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إنه سعيد جداً أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة يحمع أعظم فريقين في أفريقيا، معرباً عن تمنيه بحصول النادي الأهلي عليها، وأن يرفع الكأس الكابتن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في أفريقيا.

وجاءت رسالة تركي آل الشيخ كالتالي:

من نيويورك لحبايبي واهلي شعب مصر الغالية على ... سعيد جدا ان نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي اعرق واعظم فريقين في افريقيا يتمناها للنادي الاهلي طبعا وكابتن بيبو اعظم من لمس الكرة في افريقيا يشيل الكأس...و لو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية...اهم حاجة الكأس يبقي مصري ...و ابارك لمعالي اخي اشرف صبحي وزير الرياضة النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ...بحبكم وبحب مصر ومحروسة باذن الله????????????????❤️