شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بكلية التربية بالغردقة لتحفيز الطلاب للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع الهيئة العامة لمحو الامية بالبحر الاحمر ندوة بمقر كلية التربية بالغردقة لتحفيز الطلاب للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية بمشاركة مها محمد جلال مدير عام فرع البحر الأحمر و خليل السيد خليل مدير إدارة الغردقة و فريق مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادى و عقد حوار مفتوح بين الطلاب والمحاضرين لمعرفة الصعوبات التي تواجه الطلاب وكيفية التغلب عليها.

حاضر في الندوة الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد سيد محمد السيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة و الدكتورة عطيات الشاوري أستاذ الأقتصاد المنزلي المساعد بكلية التربية النوعية وعضو مركز تعليم الكبار و الدكتورة كريمة عبد اللاه محمود وكيل كلية التربية بالغردقة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سيدة سلامة منسق محو الأمية بكلية التربية بالغردقة وبحضور الدكتورة رقية محمود رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية .

وتهدف الندوة علي ضرورة متابعة العمل مع الجامعات و تفعيل البروتوكول لضمان مشاركة فعالة من الطلاب فى المشروع.