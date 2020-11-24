شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يتفقد مدارس الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عدد من مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد رضوان علي زيارة مبني الإدارة التعليمية بالشيخ زويد للتعرف علي الاحتياجات المطلوبة تمهيدًا لفتحها رسميًا خلال عدة أيام بعد توقف عدة سنوات بسبب الظروف التي تمر بها الشيخ زويد.

أشار رضوان إلي انتظام العملية التعليمية في مختلف المراحل التعليمية بالشيخ زويد وفقا للآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم..مشددًا علي الحرص على طابور الصباح وتحية العلم ، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على لمواجهة فيروس كورونا