شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات اختيار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ العد التنازلي لانطلاق مسابقة ملكة جمال المراهقات للسياحة والبيئة وسط إجراءات وقائية واحترازية بمدينة الغردقة حيث تستضيف إحدى مجموعات الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة، بداية من ٢٥ نوفمبر الجاري ولمدة ١١ يوماً مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف القارات حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

ومن المقرر بدء وصول المشاركات للغردقة خلال أيام؛ حيث يتنافس بها نحو ٣٠ متسابقة من مختلف بلاد العالم.

وقال محمد عيد سليمان، أحد مسؤولي تنظيم المسابقة، إن استضافة هذه المسابقة يأتي استكمالاً لجهود دعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة لكونها أحد أهم مدن السياحة الشاطئية في العالم، وأضاف أن المسابقة تشمل عدة جولات سياحية للمشاركات بينها رحلات بحرية وغطس وجولة السيتي تورز للتعرف على المعالم السياحية بالغردقة، بهدف التسويق والترويج للسياحة بالبحر الأحمر على صفحات المشاركات في المسابقة على السوشيال ميديا.

وأضاف «عيد» أن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة بالغردقۃ 2020 Miss Eco Teen، تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، تحت شعار «يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر».