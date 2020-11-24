89% من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة "التعصب" فى المجتمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة "التعصب" فى المجتمع؟"، أيد غالبية القراء المطالب. وأيد 89% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بخطورة "التعصب" فى المجتمع، بينما رفض 11% منهم المطالب.

الاستطلااااااااااااااع

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