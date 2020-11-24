شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون بالكمامة ثانى أيام جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الناخبون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أثناء توجههم للجان الانتخابية فى ثانى أيام جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات، وارتدى الناخبون الكمامات الطبية، مع استخدام الكحول، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وواصلت وزارة الداخلية الاستعدادات الأمنية بكافة مديريات الأمن لتأمين انتخابات جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها ، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .