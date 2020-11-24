"خالد" يطلب زوجته في بيت الطاعة: "بتوزع استروكس في المنطقة وعايزها تتوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "خالد. ز" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بعودة زوجته إلى منزل الزوجية، مبررًا طلبه: "عرفت أن مراتي هي المسئولة عن توزيع الاستروكس بالمنطقة.. فضربتها وغضبانة في بيت أهلها مش عايزة ترجع".

يروي "خالد" 33 سنة، مبلط سيراميك: "من ثلاث سنوات تزوجت من "صباح. س" 28 سنة، ربة منزل، زواجًا تقليديًا، عن طريق أحد الأقارب، وبعد التعرف عليها اعتبرتها حب حياتي، وأنها السيدة التي كنت أحلم بها".

تابع الزوج: "منذ أول يوم في زواجنا وهي تحاول إظهار شخصية عكس شخصيتها الحقيقة، فزوجتي تمارس عمل والدها وأجدادها في توزيع المواد المخدرة "استروكس"، -لكني لم أكن أعلم ذلك- الأمر الذي دفعها لمطالبتي بالسكن بذات المنطقة التي يتواجد بها والدها وأقاربها كي تكون قادرة على مواصلة عملها في حمايتهم".

أضاف "خالد": " لم يخبرني أحد بطبيعة عملها خوفاً من أهلها، لكني لاحظت الأموال الكثيرة التي تمتلكها وقطع الذهب التي تقوم بشرائها، وحينما سألتها عن مصدر ذلك ردت " بابا كل ما ربنا بيرزقه بيجبلي هدية عشان انا بنته الوحيدة".

عن لحظة معرفة الزوج الحقيقة يقول: "قسم الشرطة التابعين له قام بالبحث عن زوجتي أكثر من مرة، دون أن أعلم سبب ذلك، وبهذا التوقيت هربت زوجتي خارج المنزل، فتوجهت مباشرة إلى قسم الشرطة لمعرفة السبب، وهناك علمت بطبيعة عملها، وأثبتت التحريات التي أجراها أفراد القسم عدم معرفتي بطبيعة عمل زوجتي ووالدها".

يوضح "خالد": "لم أتردد لحظة في نقل أثاث الشقة إلى مكان آخر، وعندما عادت زوجتي قمت بضربها بسبب كذبها وطبيعة عملها، دون إنكار منها لما علمته من أفراد الشرطة، وطالبتها حينها بالابتعاد عن هذا الطريق، إلا أنها هربت إلى منزل والدها ولا تريد العودة".

يختتم الزوج: "لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى رد زوجتي لبيت الطاعة، وحملت الدعوى رقم 93 لسنة 2019، وبالفعل تم إخبار زوجتي برقم القضية وحضورها، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن".