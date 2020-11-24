شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية بمحيط اللجان لتأمين ثان أيام جولة إعادة المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز وزارة الداخلية من استعداداتها الأمنية، اليوم الثلاثاء ثان أيام الانتخابات، لتأمين جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

يذكر أنه يتنافس على المقعد 18 مرشحا، 4 مرشحين بالدائرة الأولى لمركز قنا، 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.