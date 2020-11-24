الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد حتى الجمعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد" إن حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة.

وتابعت: "أمطار غزيرة رعدية أحيانًا ابتداء من الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحري"، مشيرة إلى أن فرص الأمطار متوسطة على القاهرة الأربعاء والخميس، بينما تكون منعدمة يوم الجمعة.

وأوضحت أن حدة الأمطار ستقل يوم الجمعة لتكون متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتنعدم على باقي الأنحاء، لافتة إلى أن الأمطار ستصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة لتصل الصغرى إلى 14 درجة والعظمى إلى 20 على القاهرة خاصة يومي الأربعاء والجمعة.

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