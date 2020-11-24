​​اليوم.. مصر للطيران تسيًر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 41 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، أبوچا، الدمام، لندن، دوالا، موسكو، أثينا، ڤيينا، عمان، البحرين، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل)، و6 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.
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