التعليم تؤكد: الدراسة مستمرة.. وامتحانات الترم الأول يناير المقبل

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وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص، أن المناهج يتم شرحها وفق توقيت زمنى يتناسب مع توزيع المقرر الدراسى المعتمد من مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.
وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، إن إصابته بفيروس كورونا إشاعة سخيفة، والوضع الحالى لا يقودنا إلى قرار بإغلاق المدارس، ونتبع الإجراءات والضوابط الاحترازية والأحوال منتظمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغلاق المدارس وحدها، ولكنه إذا أصبح هناك إغلاق تام فى الدولة، فالوزارة مستعدة للدراسة أون لاين، مشيرًا إلى أن الأحوال مطمئنة وإذا استدعى الأمر أى إجراء إضافى سنطبقه، وأعداد الإصابات بالفيروس بين الطلاب والمعلمين فى حدود آمنة.
وتابع شوقى، قائلا إن هناك من يستهدف إيقاف الحياة فى مصر، سواء المدارس أو الاقتصاد أو غيرهما، وهذا الأمر ليس فى مصلحة أحد، مشيرا إلى أنه من يريد إكمال الدراسة فى المنازل، فهذا متاح وعليه إبلاغنا بذلك، موضحا أن جميع طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة التابلت والاختبارات ستكون أون لاين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أكثر من فرصة للامتحان، وسيكون هناك فرصة ثانية وثالثة، وينتقى الدرجة العليا لكل مادة إذا طلب الطالب ذلك.
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