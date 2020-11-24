شكرا لقرائتكم خبر عن "مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة القاهرة تعلن عن خطة عمل الوحدة بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة أميرة تواضروس المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، إن الإدارة بصدد وضع التصور النهائى لاستئناف حملة 16 يوم ضد التحرش، تمهيدا لعرضها على الدكتور محمد عثمان الخشت لاعتمادها والبدء فى تنفيذها على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمنى فور اعتمادها وذلك حتى يتسنى للطالبات بالجامعة المشاركة فيها.

وأضافت الدكتورة أميرة تواضروس فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أنه نظرا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، سيتم الاعتماد على المزج فى أنشطة وفعاليات الإدارة خلال الفترة المقبلة، من خلال تنظيم فعاليات ولقاءات أون لاين، إضافة إلى تنظيم لقاءات وفاعليات ميدانية مع مراعاة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية للطلاب والحفاظ عليهم.

ولفتت المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أن فى إطار حرض جامعة القاهرة على مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره تقوم سياسة الوحدة على محورين الأول يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التحرش حال حدوثه والثانى معالجة آثار التحرش والتوعية ضده من خلال الدعم النفسى والقانونى.