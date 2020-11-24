اختتام فعاليات مهرجان "حكاوي خارج القاهرة" لفنون الطفل الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم مركز (أفكا) فعاليات مِهرجان (حكاوي خارج القاهرة) لفنون الطفل، الاثنين المقبل، بالمعهد الفَرنسي بالمنيرة، ومن المتوقع مشاركتة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمراكز الثقافية الأوروبية، ورعاة المهرجان.

ويتضمن الحفلُ فقراتٍ مُتنوعة تشتملُ على كلماتٍ موجزة للقائمين على المِهرجان من الفريق المُنظم والفنانيين وشُركاء المرحلة، بالإضافة إلى وصلةٍ غنائية موسيقية تُقدمها فِرقة "أفريكايرو".

وذكر معهد جوتة في بيان له، اليوم الاثنين، أن المهرجان نظم هذا العام لأول مرة خارج القاهرة، بعد أن تم اختياره في فبراير الماضي ضمن المشروعات المصرية الحاصلة على دعم الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع البرنامج الأوروبي المصري للثقافة في مصر لعام 2019 – 2020، موضحا أن فعاليات هذا المهرجان التي بدأت في أغُسطُس الماضي وحتى نوفمبر الجاري، غطت في مراحلها الثلاث الأولى زيارات لمحافظة المنيا، ومدن القناة، والإسكندرية.

وأضاف أن الفعاليات ضمت العديد من فنون مسرح الطفل كعروض الأراجوز التراثي لفرقة الكوشة، وحكاوي المطبقاتي للمركز العربي للأوريجامي، ومسرح الحكي المَرئيّ في عرض "زكي" لإسراء الغزالي، بالإضافة إلى فن الحكاية الشعبيّة المَصحوب بالغناء والعزف على الرَبابة في "قصر جَبل السحاب" لربيع زين، و"السَحّورَة والبِتنجانة" العرض التفاعُلي القائم على فن الدراما الإذاعية لهيثَم شُكري، وأخيرًا عرض فريق كيدزشتاين "بلياتشو العلوم" الذي يُقدم تجارب علميّة بشكلٍ فُكاهيّ مُبسط للأطفال.

ومن المقرر أن تُستكمَل المرحلة الرابعة والأخيرة من المهرجان بالتوجه نحو عددٍ من مدارس جمعية الصعيد للتربية والتنمية في محافظات الأقصُر وسوهاج وأسيوط وقِنا والمنيا حتى نهاية الشهر الحالي.

ولفت المعهد إلى أن إدارة المهرجان في هذه المرحلة استراتيجية جديدة تطبيقًا لإجراءات الوقاية المتبعة في ظل جائحة كورونا، حيث تم التجول بفيديوهات تسجيلية للعروض المذكورة بدلًا من تقديمها بشكلٍ مُباشر مع مراعاة قواعد السلامة والتباعد بين الزائرين.​