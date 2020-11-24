"انتهاك قانوني".. "دليفري الأدوية" في بيان عاجل بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - وجّه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والهيئة المصرية للدواء، بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية تحت مسمى مساعدة المرضى لتوصيل الدواء للمنازل.

وأكد أبو العلا، في بيان له اليوم الاثنين، أن هذه التطبيقات تنتهك وتتجاوز مجموعة قوانين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون تنظيم الإعلان للخدمات الصحية، وقانون الغش والتدليس، وهي القوانين التي تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء والإعلان عنه من أول المادة الخام، مرورًا بالتصنيع والتوزيع حتى يصل إلى المريض فقط من خلال بيع الدواء في الصيدلية مع مراعاة استشارة وإشراف صيدلي على عملية صرف الدواء بروشته طبية.

ولفت إلى أن غياب الرقابة على هذه التطبيقات، بعتبر بابًا خلفيًا لبيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، دون الالتزام بضوابط الصرف مع عدم ضمان توافر الاشتراطات الصحية، من شروط التخزين والحفظ الواجب، ما يعرض المريض للخطر إلى جانب بيع أدوية مغشوشة أو غير معلومة المصدر أو غير مسجلة أو تالفة وكذلك تعد أحد صور التهرب الضريبي.

وأشار النائب، إلى أن هذه التطبيقات تعمل بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة، ويكون التعامل مع صيدليات غير حاصلة على تراخيص لممارسة هذا النشاط بهذه الطريقة، فضلًا عن أنها تقوم بصرف الدواء بدون روشتة.

وحذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من التهاون في التعامل مع هذه التطبيقات التي تعمل بدون غطاء قانوني وبعيدا عن رقابة الحكومة وانه قد يكون مقبولا في بيع الادوية over the counter (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات في الصيدليات دون روشتة ولكنه من غير المقبول ترك أي كيان يبيع أي منتج يؤثر علي صحة المواطن دون رقيب.