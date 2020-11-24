شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت باليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل بجولة الإعادة من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، عقب انتهاء آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي من الإدلاء بصوته.

وعقب انتهاء عمليات التصويت، قام القضاة رؤساء اللجان الفرعية بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة، وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية، وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى يبلغ حوالي 12 ألف قاض (أساسي واحتياطي).

ومن المقرر استئناف عملية التصويت غدًا الثلاثاء ثاني أيام التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويسبق ذلك عملية تطهير وتعقيم المقار الانتخابية.

كانت الهيئة الوطنية قد خصصت الخط الساخن رقم 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وانطلقت صباح اليوم الاثنين جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الأولى، وتستمر على مدى يومين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 13 محافظة من إجمالي 14 محافظة تمثل المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

وتجري جولة الإعادة بين 220 مرشحًا لشغل 110 مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم نتائج المرحلة الأولى في الأول من نوفمبر الجاري، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين في الجيزة، و4 في الوادي الجديد، و14 في الفيوم، و16 في بني سويف، و30 في المنيا، و24 في أسيوط، و36 في البحيرة، و28 في سوهاج، و18 في قنا، و6 في الأقصر، و10 في أسوان، و26 في الإسكندرية، و4 في مطروح.

يذكر أن الجولة الأولى من المرحلة الأولى شارك فيها 28.6% من إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم نحو 32 مليون ناخب من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وأجريت الانتخابات وفق إجراءات احترازية وأعمال تعقيم وتطهير مستمر لمقار اللجان الانتخابية في ظل انتشار جائحة كورونا.

وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.