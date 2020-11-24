شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن القاهرة" يشن حملة ليلية لإزالة الإشغالات في التجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة ليلية مكبرة بمنطقة التجمع الخامس للحفاظ على المظهر الحضارى بشوارع العاصمة وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات وغلق كافة الأنشطة المخالفة وإزالة المعوقات التي قد تؤثر فى الحركة المرورية بالشوارع والميادين والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدى لكافة المخالفات منعا لتفاقمها بالعاصمة.

وإستمرارا لجهود مديرية أمن القاهرة فى ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وبعد عدة حملات ناجحة بمناطق بمناطق المعادي والزمالك والرحاب ومدينتي ، قامت أجهزة الأمن الآن بحملات ليلية مكبرة بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكافة الأجهزة المعنية بالمديرية، وقامت الحملة بضبط العديد من المخالفات التى تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وإحالتها للنيابة العامة.

وعززت تلك الحملة من شعور المواطنين بالأمن والأمان وساعدت على تحقيق الانضباط المرورى، وسوف تتواصل الحملات بكافة مناطق العاصمة لتحقيق أمن وأمان المواطنين.



حملة بالتجمع



حملة أمنية بالتجمع