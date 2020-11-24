شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة بالصحة العالمية: 40% من مصابى كورونا لا يعانون من أى أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمى بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن من 16% إلى 40% من مصابي كورونا لا يعانوا من أى أعراض الإصابة بالفيروس.

أضافت الدكتورة مها طلعت فى مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن السيطرة على انتقال العدوى أصبحت سهلة الحدوث، ويجب العمل على ذلك باتباع الإجراءات الاحترازية.

وفى وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا، مضيفا أن ثمة حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاحات العالمية المعروفة باسم (كوفاكس) التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير جرعات اللقاح لدول لا يمكنها تحمل تكاليفه بطريقة أخرى، وحتى الآن، جمعت خمسة مليارات دولار، بما فيها أكثر من 500 مليون يورو (600 مليون دولار) من ألمانيا.