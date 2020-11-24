شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: 262 ألف موظف خضعوا لتحليل المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى: "خلال الأسبوعين الماضيين تم إجراء تحليل المخدرات على 720 سائقا من سائقى أتوبيسات المدارس، وتبين إيجابية 19 حالة منهم"، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة وبكثافة وستستمر في الفترة المقبلة بشكل أكبر على سائقى أتوبيسات المدارس، بالإضافة إلى جميع العاملين في الأجهزة الحكومية فى الدولة.

وتابع عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أنه تم شن حملة بالأمس على مركز ومدينة أوسيم للكشف عن متعاطى المخدرات بين سائقي أتوبيسات المدارس، وتم الكشف على مائة وعشرين سائقا، وتبين إيجابية خمسة سائقين من بينهم يتعاطون المخدرات، وتمت إحالتهم للنيابة العامة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصلهم نهائيا، مؤكدا أن الحملات مستمرة فى الفترة المقبلة بوتيرة أعلى على سائقى أتوبيسات المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى في الدولة، حيث تم الكشف على 262 ألف موظف خضعوا لتحليل المخدرات.