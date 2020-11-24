شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": المصريون لديهم عزة نفس ونبذل جهد كبير للوصول للأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إنه تم بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة البحيرة، حيث وصلت المبادرة للأسبوع الرابع، وذلك بعد محافظات الصعيد من أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والوادى الجديد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، إلى أن اختيار القرى والفئات الأكثر احتياجا له دلالة وهم الأكثر احتياجا وغير قادرين على الإطلاق على دفع تكاليف التصالح، حيث يتم تطبيق معايير الاستحقاق، موضحا أن المبادرة تلاقى صعوبات لمعرفة الحالات الأكثر احتياجا لأنه كجزء من ثقافتنا فى المجتمع المصرى، وذلك لأن الأكثر احتياجا قد لا يفصح عن نفسه.

وذكر أن المصريين كشفوا واقعة سيدة المطر التى كانت تنزل فى عز المطر لتبيع لتكسب قوت يومها لكسب العيش، مشيرا إلى أن قدر كبير من المصريين لديهم عزة نفس ونبذل جهودا كبيرة للوصول إليهم، حيث أنه يساعد فى ذلك المجتمع والشباب وجمعيات المجتمع المدنى.

وتابع: "لدينا لجنة تنمية تعمل فى إطار مبادرة حياة كريمة تضم هذه الفئات وتحدد المستفيدين، والحصر يتم فى 9 محافظات، وجارى العمل فى المحافظة الخامسة".