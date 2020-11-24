شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: لدينا مخزون يكفى من أدوية بروتوكول كورونا.. وأسعارها انخفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن التغيرات المناخية أثرت على كمية الأمطار التى باتت البلاد تتعرض لها، وفى عهود سابقة لم نكن نتلقى تلك الكميات الضخمة والتى وضعت ضغوطا كبيرا على الصرف الصحى.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة الاستعداد من كافة المحافظات وصيانة شبكة الصرف الصحى باستمرار، وتوفير العدد اللازم من عربات الشفط، كما أكد على أهمية القرارات الاستباقية الخاصة بتعطيل الدراسة أو العمل من جانب المحافظين.

وأوضح أن مواجهة الكورونا لا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، حيث أن القرارات مطلوبة ولكن على المواطن دور كبير يقتصر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الوضع يزداد خطورة مع زيادة عدد الإصابات.

وشدد على أنه حدث نقص بعض المستلزمات فى الفترة الأولى بالصيدليات، ولكن لم نشهده فى المستشفيات الحكومية أو الجامعية، وذلك نتيجة التزاحم الشديد من المواطنين على تخزين الأدوية، ولكن وزارة الصحة وفرت كمية المنتج من المستلزمات الطبية، ولدينا مخزون يكفى من الأدوية فى المستشفيات والصيدليات حتى انخفضت أسعارها، قائلا: "الوضع بالنسبة لتوافر المستلزمات الطبية مطمئن جدا".

من ناحية أخرى لفت إلى أن وصلنا حتى الآن إلى 2 مليون و400 ألف طلب تصالح ولا تزال الفرصة متاحة لمزيد من الطلبات حتى نهاية هذا الشهر 30 نوفمبر، حيث ينتهى المد الثانى لتلقى الطلبات، ولا توجد أى نية لمزيد من المد، ونناشد بالمبادرة للتقدم بطلبات التصالح.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار حظر البناء سينتهى باكر، ولن يتم استئناف الحركة حتى صدور الاشتراطات الجديدة، ونتوقع صدورها فى الأسبوع الأول من ديسمبر.