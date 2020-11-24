مباحث القاهرة تداهم بؤرة لترويج مخدري الفودو والتامول خلف مساكن مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: داهمت مباحث القاهرة بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الفودو وعقار التامول خلف مساكن مدينة نصر. رصدت أجهزة مديرية أمن القاهرة تداول فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة خلف عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين وهم ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرامات، مبلغ مالي وهاتفي محمول. كما تم ضبط عاطل وبحوزته 2000 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالى وهاتفي محمول وسلاح أبيض. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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